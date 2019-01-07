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07.01.2019

В Ангарске горит кафе "Сильверадо"

Ангарск, 7.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Сегодня, 7 января, около шести вечера поступило сообщение о возгорании в кафе "Сильверадо Garden" в 12а микрорайоне Ангарска. На место выехали пожарные расчеты из ближайшей ПЧ-10.

К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений помещения кафе были полностью охвачены огнем. Подробности инцидента уточняются, информации о пострадавших и причинах возгорания в настоящее время нет.

Кстати, в 2012 году 7 января в Ангарске сгорело кафе "Бирлога" на ул. Социалистической. Из здания самостоятельно эвакуировались около 60 человек, для их временного размещения и обогрева администрацией Ангарска были предоставлены 3 автобуса. В результате инцидента была уничтожена деревянная обшивка кровли на площади 100 кв.м., частично повреждена мебель на кухне кафе. Никто из людей не пострадал.

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