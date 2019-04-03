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04.04.2019

В Ангарске на федеральной трассе столкнулись три машины, погибли два человека

Ангарск, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске вечером 3 апреля на трассе Р-255 «Сибирь» столкнулись УАЗ-«буханка», Лада и Хендэ. Погибли 61-летний водитель и 24-летний пассажир УАЗа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Прибывшие на место аварии инспекторы ГИБДД предварительно установили, что предполагаемый виновник, выезжая с автодороги на автомобиле «Лада», не убедился в безопасности маневра. Тем самым он создал помеху УАЗу, который двигался из Иркутска. Далее отечественный микроавтобус занесло на встречную полосу, где и столкнулся с иномаркой.

Фото пресс-службы полиции

В результате инцидента водитель и пассажир УАЗа с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение Ангарска, где впоследствии скончались.

Полицейские разыскали и опросили свидетелей аварии. Причины произошедшего устанавливаются.

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