|Происшествия
|24.08.2018
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В Ангарске пропала 12-летняя девочка
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Ангарск, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске 23 августа ушла из дома и не вернулась 12-летняя Алиса Тюрина. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Известно, что девочка пропала после 15.00 из 179 квартала. Тех, кто что-либо знает, где находится Алиса Тюрина, просят обратиться в ближайший отдел ГУ МВД по Иркутской области или по телефону 02.
Фото пресс-службы полиции
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