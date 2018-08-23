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24.08.2018

В Ангарске пропала 12-летняя девочка

Ангарск, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске 23 августа ушла из дома и не вернулась 12-летняя Алиса Тюрина. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Известно, что девочка пропала после 15.00 из 179 квартала. Тех, кто что-либо знает, где находится Алиса Тюрина, просят обратиться в ближайший отдел ГУ МВД по Иркутской области или по телефону 02.

Фото пресс-службы полиции

ПРИМЕТЫ:

  • На вид 12 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, европейский тип лица, волосы светлые до плеч, глаза зелёные.
  • Была одета в джинсы черного цвета, футболку чёрную, кроссовки серые.

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