В больнице остаются четверо детей, пострадавших при возгорании в иркутском ТРК «Комсомолл»

Иркутск, 4.06.18 (ИА "Телеинформ"), - В Иркутской городской клинической больнице №3 остаются четверо детей, пострадавших при возгорании спиртосодержащих смесей в торгово-развлекательном комплексе «Комсомолл». Двое из них находятся дневном стационаре, двое – на амбулаторном лечении. Об этом 4 июня журналистам сообщил главный специалист-комбустиолог министерства здравоохранения Иркутской области, заведующий ожоговым отделением больницы Иркутска Андрей Щедреев. - Первый пациент был доставлен к нам самостоятельно, остальные – бригадой «скорой помощи». В первую очередь помощь получили наиболее «тяжелые». Это ребенок, которого сразу поместили в реанимацию. Сейчас для него проводится трансфузионная противошоковая терапия. Он уже выведен из реанимации. Трое помещены в стационар в палаты. Их обезболили, наложили повязки. Двум пациентам помощь была оказана амбулаторно, несколько отсроченная. Двое отправлены на дневное пребывание. Они сейчас проходят лечение под контролем специалистов нашего отделения, - добавил Андрей Щедреев. У двоих из пострадавших есть сопутствующая патология – нетяжелый ожог конъюнктивы. Это поражение глаз, которое контролируемо и, по мнению специалиста, будет быстро купировано. Для них проводится комплекс необходимых мероприятий. У двоих стоит вопрос о возможном оперативном лечении в дальнейшем. Но на сегодняшний день никаких операций им не показано. - Я думаю, что все у них будет благополучно. Единственное, что сроки лечения у них будут разные. У двоих – более трех недель, еще у двоих – в пределах 15-16 дней, еще у двух – 12-14 дней. Ситуация в целом под контролем. Необходимые силы и средства в нашем отделении имеются, - говорит заведующий ожоговым отделением. По словам начальника управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Иркутской области Марины Макарочкиной, 1 июня, как только поступил вызов на станцию скорой медицинской помощи, в «Комсомолл» оперативно было направлено несколько машин: девять - скорой медицинской помощи и две – Центра медицины катастроф. - Благодаря оперативной и очень слаженной работе медперсонала нам удалось своевременно доставить восемь детей сразу в городскую клиническую больницу №3. Это позволило быстро оказать им всю необходимую помощь и самое главное – избежать тяжелых осложнений, - отметила представитель регионального минздрава. Напомним, в ТРК «Комсомолл» 1 июня произошло воспламенение во время проведения химических опытов в научно-развлекательном центре на третьем этаже здания. Пострадали восемь детей, они получили термические ожоги первой и второй степеней. Пятеро были госпитализированы, троих отпустили домой. По сообщению ГУ МЧС по Иркутской области, возгорание потушили до прибытия пожарных. На место инцидента выехали следователи, криминалисты и руководство СУ СКР по Иркутской области. Ведомство возбудило уголовное дело, технический директор научного центра и экскурсоводы задержаны. Позже дело передали Гавному управлению СКР. Ситуацию на контроль взяла детский омбудсмен региона Светлана Семёнова. Администрация Иркутска окажет помощь пострадавшим при пожаре. Управляющая компания ТРК также выступила с заявлением о том, что окажет поддержку детям и их родителям. В ТРК отмечают, что «Комсомолл» прошел полную проверку на противопожарную безопасность в конце апреля, все системы исправно работают. Сразу же после инцидента в детском центре из комплекса были эвакуированы все посетители, говорится в заявлении. Однако ГУ МЧС сообщает, что решение эвакуировать людей приняли спасатели. По факту возгорания в торгово-развлекательном комплексе "Комсомолл" прокуратура Октябрьского района Иркутска проводит проверку. Ход проверки взят прокуратурой области на контроль. ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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