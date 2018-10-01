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02.10.2018

В Братске под колёса локомотива попали двое детей

Братск, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске днём 1 октября перегоне Новобратск-Тепловая ВСЖД под колёса одиночного локомотива попали двое детей. Один погиб на месте, второго госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте.

Уже установлено, что машинист подавал звуковые сигналы и экстренно затормозил, однако, избежать несчастного случая ему не удалось.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

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