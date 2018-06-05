В Братске под колесами автомобиля погиб военный летчик из Москвы

Братск, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске под колесами автомобиля погиб 38-летний военный летчик из Москвы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, сообщение о происшествии в полицию поступило 2 июня в десятом часу вечера. На место сразу выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что около 21 часа в жилом районе Падун возле дома в переулке 1-ом Химлесхозовском в результате движения задним ходом после столкновения с другой иномаркой автомобиля «Тойота Ипсум» погиб мужчина. Им оказался военнослужащий-лётчик одной из московских военных частей, старший лейтенант.

По предварительным данным, между водителем Тойоты и группой нетрезвых граждан, находившихся на проезжей части, возник конфликт, переросший в драку. Военнослужащий вышел на помощь водителю и стал жертвой наезда автомобиля. От полученных травм он скончался до прибытия медпомощи. Водитель госпитализирован, согласно проведённой экспертизе, он был трезв. На месте происшествия задержаны несколько участников конфликта, двое из которых помещены в спецприёмник.

Следователи проводят всестороннюю проверку по факту гибели под лётчика, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к происшествию, а также свидетели и очевидцы случившегося.

Для восстановления целостной картины произошедшего требуется срочная помощь жителей. Сотрудники полиции обращаются к гражданам, что-либо знающим о произошедшем, с просьбой сообщить всю имеющуюся информацию в МУ МВД России «Братское» по телефонам 89646564469, (83953) 415035 или 02.