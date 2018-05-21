|Происшествия
|22.05.2018
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В Братске пропала восьмилетняя девочка
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Братск, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске полиция ищет пропавшую восьмилетнюю Валерию Акимову.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, девочка около 13 часов 21 мая из школы №37 отправилась домой, но по месту жительства на улице Гагарина так и не появилась.
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