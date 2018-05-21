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22.05.2018

В Братске пропала восьмилетняя девочка

Братск, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске полиция ищет пропавшую восьмилетнюю Валерию Акимову.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, девочка около 13 часов 21 мая из школы №37 отправилась домой, но по месту жительства на улице Гагарина так и не появилась.

ПРИМЕТЫ:

  • Девочка выглядит на свой возраст, рост 125 см, светло-рыжие волосы.
  • Была одета в ярко-синий пуховик с вставками ярко-зелёного цвета на замках карманов и главной молнии на куртке, на левом рукаве куртки вышивка – орнамент ярко-зелёного цвета, шапка вязаная бледно-розового цвета, чёрные сапоги, серые колготки, тёмно-синяя школьная форма (сарафан), рюкзак чёрно-красный, на переднем кармане рюкзака – аппликация «кошки».

КОНТАКТЫ:

  • Полиция просит людей, что-либо знающих о месте нахождения Валерии Акимовой, незамедлительно сообщить в ОП №2 МУ МВД России «Братское » по адресу: г. Братск, улица Южная, 51, или по телефонам: 8 (3953) 45-55-02, 8-924-616-26-46 или 02».

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