В Братске в заброшенной шахте нашли мёртвым 10-летнего мальчика

Братск, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Тело 10-летнего ребёнка обнаружили в одной из заброшенных шахт Братске. Мальчик, предположительно, упал с высоты и разбился. СУ СКР по Иркутской области выясняет обстоятельства смерти школьника, сообщает пресс-служба ведомства.

Вечером 19 мая ребёнок ушёл из дома и до наступления темноты не вернулся. Мальчик гулял вместе с братом, именно с его слов и стало известно, что школьник мог упасть в шахту.

На поиски ребёнка подключили отряды полиции и добровольцев. Во время розыска тело школьника и было найдено.

Сейчас следователи СКР устанавливают обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности.