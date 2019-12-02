В Братском районе 30 ноября на пожаре погиб восьмилетний мальчик

Братский район, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В селе Илир Братского района 30 ноября случился пожар в частном жилом доме на улице Нагорная. В огне погиб восьмилетний ребенок. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в день происшествия мальчик с другом находились дома одни. Сын хозяина решил самостоятельно затопить печь. Он заложил дрова в топку и пытался их разжечь, но у него не получилось. Тогда мальчик принес со двора пластиковую бутылку с бензином и полил им дрова. В этот момент из топки вырвалось пламя, бутылка в руках мальчика загорелась. Горящую бутылку он бросил на пол, из-за чего в прихожей вспыхнул огонь, который перекрыл выход из дома. Друг мальчика при этом находился на расстоянии двух метров и не смог помочь товарищу, который не отзывался на крик. Разбив окно в комнате, гость выбрался из дома и побежал к своим родственникам, которым сообщил о произошедшем. – Отец ребенка, проживавший один, в тот день уехал в лес за дровами и не ждал сына в гости. О пожаре узнал от соседей и сразу отправился домой. В это же время к месту пожара прибежала мать ребенка и прибыли пожарные. Через разбитое окно отец залез в дом и в сильном дыму, ползком наощупь, добрался до прихожей дома, где обнаружил своего сына и выбрался с ним наружу. Мальчик не подавал признаков жизни, – говорят дознаватели МЧС. – Отец утверждает, что мальчик никогда не растапливал печь в его доме и не пользовался зажигалкой или спичками. По воле случая в тот день дети остались без присмотра, что и послужило сопутствующей причиной трагедии. С родителями погибшего мальчика работает психолог МЧС России. Информация о пожаре направлена в следственный комитет и прокуратуру. Отмечается, что незадолго до трагедии в школе с детьми были проведены беседы о пожарах в быту, а на уроках ОБЖ проводились занятия на тему угрозы пожаров и их последствий, где специалисты рассказывали о правилах пользования фейерверками, гирляндами, печным отоплением и о правилах поведения в случае пожара. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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