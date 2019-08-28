|Происшествия
|29.08.2019
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В Братском районе три человека пострадали в результате разлива щелочи
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Братский район, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Три человека пострадали в результате разлива щелочи на лесопромышленном предприятии группы компаний «Илим» в Братском районе.
Как сообщили Телеинформу в пресс-службе Минздрава Иркутской области, о происшествии специалист по ГО и ЧС сообщил в 15.22 28 августа. В службу «Скорой помощи» вызов поступил чуть раньше – в 15.00, на место были отправлены две фельдшерские бригады.
В результате госпитализированы трое пострадавших – один из них находится в тяжелом состоянии, двое получили травмы средней степени тяжести. Всем им оказывается помощь в Братской городской больнице.