В Черемховском районе во время отдыха утонул 17-летний подросток

Черемховский район, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На реке Белая около села Узкий Луг Черемховского района вечером 17 июня утонул 17-летний подросток, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

– Трое подростков отдыхали на острове, расположенном в 100 метрах от левого берега. Уходили с него вброд по знакомому пути. Одного из них сбило с ног сильным течением и стало уносить на середину реки. Ребята бросились на помощь, но через 500 метров ослабели и вернулись к берегу. В район поиска выехали водолазы областной пожарно-спасательной службы, – рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Черемховской группы патрульной службы Геннадий Тимакин.

Главам администраций Черемховского района разослали информационные письма с требованием активизировать мероприятия в сфере обеспечения безопасности жизни людей на водных объектах. Работают мобильные группы, в потенциально опасных местах массового отдыха людей установлены информационные аншлаги и знаки, запрещающие купание.