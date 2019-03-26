В Чунском районе автомобиль столкнулся с поездом – женщина-водитель погибла

Чунский район, 27.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Чунском районе иномарка столкнулась с поездом – женщина-водитель погибла.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 27 марта около 11 часов в районе поселка Октябрьский Чунского района произошло ДТП с участием иномарки и товарного поезда.

По предварительным сведениям, 40-летняя женщина, находящаяся за рулем автомашины «Мазда Демио», на нерегулируемом железнодорожном переезде допустила столкновение с локомотивом. От полученных травм автоледи скончалась на месте происшествия. По этому факту проводится проверка.

С начала года это уже седьмое происшествие на железнодорожных переездах от последствий которых двое участников дорожного движения погибли и еще двое получили различные травмы. Инспекторами ГИБДД в 2019 году за подобные административные правонарушения (ст.12.10 КоАП РФ) привлечено к ответственности 85 водителей.

Как отмечают в полиции Иркутской области, причинами таких трагических инцидентов зачастую являются невнимательность водителя либо умышленное нарушение им правил дорожного движения, допускаемое лишь для того чтобы сэкономить несколько минут времени, «проскочив» перед приближающимся поездом.