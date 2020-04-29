В Чунском районе грузовой поезд сбил медведя

Чунский район, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Чунском районе в ночь на 27 апреля на перегоне Кешево-Торея грузовой поезд сбил медведя. Завидя хищника на путях, машинист пытался спасти животное, применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось, сообщает пресс-служба местной администрации.

В середине апреля очевидцы сообщали о появлении медведя вблизи дороги на Изыкан, в районе так называемого стрельбища. На место предполагаемого нахождения зверя выезжали представители общества охотников, но к тому моменту медведь уже скрылся в лесу.

По словам главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды по Чунскому лесничеству Андрея Кривоносова, на сегодня нет ни одного обращения жителей о выходе медведей к населённым пунктам или проявлении агрессии с их стороны. Поэтому они не считаются опасными и не подлежат отстрелу. В обратном случае решается вопрос о ликвидации животного.

– Чаще всего жители сами провоцируют выход медведя к жилью человека, создавая стихийные свалки рядом с населенными пунктами. А голодный зверь идет на запах, – поясняет инспектор. – Буквально на днях, во время рейда, мы видели, как на свалку около Тахтамая с грузовой машины выгружали старые коровьи шкуры. Все это мы прекратили, заставили водителя убрать шкуры, но где гарантия, что он не выгрузит их в другом месте? Мы постоянно напоминаем главам муниципалитетов и жителям, что стихийные свалки – это не только антисанитария и вред экологии, но еще и опасность привлечения хищных зверей.

Всего в районе выдано 55 разрешений на добычу медведя. Но в связи с введенным режимом самоизоляции в Иркутской области весенняя охота приостановлена. Обычно же добывать медведя в Иркутской области разрешено в два периода: с 12 апреля по 10 июня и с 1 августа по 30 ноября.

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