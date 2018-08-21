В Чунском районе местный житель убил брата ради наследства

Чунский район, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Чунском районе местный житель убил родного брата ради получения наследства.

Как сообщает пресс-служба Иркутского областного суда, им рассмотрено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя поселка Чунский, который обвинялся в убийстве старшего брата.

Подсудимому и его старшему брату в наследство от матери и сестры достались три квартиры и дом. Брат подсудимого, которому тот выплачивал ежемесячное содержание, не работал. Подсудимый испытывал финансовые затруднения, в том числе не позволяющие ему заниматься предпринимательтсвом, а также платить по кредитам. В связи с этим он просил брата отказаться от своей доли наследуемого имущества взамен на гарантированное пожизненное содержание. Однако родственник не принял это предложение. Тогда у мужчины решил его убить. Подсудимый готовился к преступлению: приобрел нож, полимерные вкладыши объемом 200 литров, а также аккумуляторную жидкость общим объемом около 100 литров, содержащую в своем составе серную кислоту. Все это мужчина отвез в свой гараж.

В октябре прошлого года подсудимый дождался своего брата в подъезде, после чего зашел с ним в квартиру, где вновь просил отказаться от доли. Услышав отрицательный ответ, мужчина нанес множественные удары ножом потерпевшему, от которых тот скончался на месте. После этого убийца поместил тело в пакет, оставил его в квартире, а ночью перевез в гараж. Затем, желая скрыть следы преступления, выбросил труп в яму, вылил сверху аккумуляторную жидкость и засыпал грунтом.

После совершения преступления, мужчина заявил в правоохранительные органы о пропаже своего брата. Кроме того, обратился к нотариусу, чтобы ускорить процесс единоличного вступления в наследство ввиду безвестного исчезновения родственника.

Во время следствия подсудимый раскаялся в содеянном и написал чистосердечное признание.

Приговором Иркутского областного суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 105 УК РФ.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы в один год.