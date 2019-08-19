В Эхирит-Булагатском районе столкнулись «Жигули» и иномарка – двое погибших

Эхирит-Булагатский район, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Эхирит-Булагатском районе столкнулись «Жигули» и иномарка – погибли две пассажирки отечественного авто.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, накануне около 20.30, в дежурную часть полиции поступило телефонное сообщение о том, что у одного из домов на улице Каландаришвили поселка Усть-Ордынский произошло дорожно-транспортное происшествие.

По прибытию на место сотрудники ГИБДД предварительно установили, что 46-летний водитель автомобиля «Тойота-Калдина» при обгоне не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с движущейся в попутном направлении автомашиной ВАЗ-21060.

В результате случившегося, две пассажирки в возрасте 24 и 44 лет, находившиеся в салоне отечественного транспортного средства, от полученных травм скончались на месте. Оба водителя с различными телесными повреждениями доставлены в больницу.

Проведенное медицинское освидетельствование показало, что предполагаемый виновник аварии находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас по факту ДТП проводится всесторонняя проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства случившегося и принято правовое решение.