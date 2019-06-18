В Иркутске арестовали шайку киднепперов-вымогателей

Иркутск, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске арестованы семь местных жителей, включая девушку, причастные к похищению мужчины. Они около суток удерживали его в квартире, требуя выкуп – 2 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, инцидент случился в мае 2019 года. Установлено, что в микрорайоне Юбилейный двое мужчин блокировали Тойоту Короллу, которой управлял ранее им не знакомый мужчина. Один из обвиняемых, угрожая потерпевшему травматическим пистолетом, выстрелил в воздух. Затем мужчину против его воли пересадили в другой автомобиль и увезли в квартиру, где удерживали около суток. Все это время в отношении жертвы похитители применяли физическую силу, держали в наручниках, требуя за освобождение 2 млн рублей. После того, как родственники мужчины передали злоумышленникам часть денежных средств, пообещав передать остаток позже, потерпевшего отпустили.

Уголовное дело расследовалось, а задержание проводилось совместно с сотрудниками региональных УФСБ, ГУ МВД при содействии бойцов СОБР управления Росгвардии Иркутской области. В квартирах злоумышленников обнаружили и изъяли большое количество огнестрельного оружия.

– Органы следствия вышли в суд с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку они, оставаясь на свободе, могут продолжить заниматься преступной деятельностью, уничтожить доказательства или вовсе скрыться от следствия и суда. Ходатайство было удовлетворено Кировским районным судом Иркутска, – говорят следователи СКР. – В настоящее время с ними проводится проверка показаний на месте преступления, идет допрос свидетелей. Проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.