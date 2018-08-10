В Иркутске безработный подстрелил мужчину у автомойки на Волжской

Иркутск, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске по подозрению в покушении на убийство З6-летнего мужчины задержан 40-летний безработный. Обвинение ему уже предъявлено, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Инцидент произошёл 5 августа около автомойки по улице Волжская. Следователи уже установили, что мужчина, находясь в автомобиле «Ниссан-Теана», выстрелил в оппонента и скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

– В ходе совместного проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий следователями СКР, сотрудниками ГУ МВД по Иркутской области при силовой поддержке сотрудников СОБР управления Росгвардии 8 августа за покушение на убийство установлен и доставлен в отдел полиции нигде не работающий 40-летний мужчина, – рассказали в следственном комитете.

Сейчас следователи устанавливают мотивы и пытаются обнаружить орудие преступления. Решается вопрос об аресте задержанного.