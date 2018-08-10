ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Происшествия
10.08.2018

В Иркутске безработный подстрелил мужчину у автомойки на Волжской

Иркутск, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске по подозрению в покушении на убийство З6-летнего мужчины задержан 40-летний безработный. Обвинение ему уже предъявлено, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Инцидент произошёл 5 августа около автомойки по улице Волжская. Следователи уже установили, что мужчина, находясь в автомобиле «Ниссан-Теана», выстрелил в оппонента и скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

– В ходе совместного проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий следователями СКР, сотрудниками ГУ МВД по Иркутской области при силовой поддержке сотрудников СОБР управления Росгвардии 8 августа за покушение на убийство установлен и доставлен в отдел полиции нигде не работающий  40-летний  мужчина, – рассказали в следственном комитете.

Сейчас следователи устанавливают мотивы и пытаются обнаружить орудие преступления. Решается вопрос об аресте задержанного.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске