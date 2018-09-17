|Происшествия
|18.09.2018
|
|
В Иркутске иномарка сбила ребенка, водителя ищут
|
Иркутск, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске вечером 17 сентября в районе дома №7 по улице Полярная неизвестный водитель, предположительно, на Тойоте Камри сбил девятилетнего мальчика и скрылся с места происшествия.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, ребенок переходил проезжую часть по линии перекрестка. После ДТП родители доставили его в медицинское учреждение, где мальчику оказали необходимую помощь и отпустили домой.
Круг свидетелей и возможных очевидцев этого события устанавливается. Полиция призывает водителя самостоятельно явиться для дачи объяснений по происшествию.
КООРДИНАТЫ:
ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram