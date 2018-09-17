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18.09.2018

В Иркутске иномарка сбила ребенка, водителя ищут

Иркутск, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске вечером 17 сентября в районе дома №7 по улице Полярная неизвестный водитель, предположительно, на Тойоте Камри сбил девятилетнего мальчика и скрылся с места происшествия.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, ребенок переходил проезжую часть по линии перекрестка. После ДТП родители доставили его в медицинское учреждение, где мальчику оказали необходимую помощь и отпустили домой.

Круг свидетелей и возможных очевидцев этого события устанавливается. Полиция призывает водителя самостоятельно явиться для дачи объяснений по происшествию.

КООРДИНАТЫ:

  • Всех, кто обладает информацией и сведениями по факту ДТП, просят обратиться в дежурную часть ОБДПС ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» по телефонам: 8 (3952) 21-76-00; 21-76-01 или 02.

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