В Иркутске изъяли из оборота крупную партию кокаина и экстази

Иркутск, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полицейские задержали 32-летнего ангарчанина, подозреваемого в сбыте наркотиков. При обыске в его квартире оперативники задержали крупную партию кокаина и экстази. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В ходе обыска в съёмной квартире ангарчанина при помощи служебно-разыскной собаки сыщики обнаружили место хранения незаконных веществ. Результатами исследования установлено, что порошок, найденный в помещении, является кокаином массой свыше 80 граммов. Там же полицейские обнаружили более 200 таблеток экстази.

По информации управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Иркутской области, их планировалось продавать в ночных клубах, карты которых мужчина хранил вместе с запрещёнными веществами.

В отношении ангарчанина возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункта «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере и части 3 статьи 228.1 – сбыт наркотических средств в значительном размере. Максимальная санкция данных статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Решением суда подозреваемый помещен под стражу.

– Благодаря действиям полицейских удалось предотвратить реализацию в регионе крупной партии наркотиков, а также пресечь незаконное обогащение драгдилера на сумму более миллиона рублей, – говорят в МВД.

Правоохранительные органы проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление других лиц, причастных к организации канала поставки наркотиков.