В Иркутске кассирша с приятелем разыграли ограбление заправочной станции

Иркутск, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске сотрудница автозаправочной станции со своим приятелем украли деньги из кассы. Преступление замаскировали под разбойное нападение.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в полицию поступил звонок от прибывших на автозаправку инкассаторов, которые обнаружили оператора-кассира в одном из подсобных помещений. Руки женщины были связаны, а на теле имелись телесные повреждения. Она рассказала, что незадолго до этого на станцию ворвался вооруженный преступник и, угрожая пистолетом, забрал из сейфа денежные средства.

Сотрудники ГУ МВД по Иркутской области задержали подозреваемого по горячим следам. У 40-летнего неоднократно судимого местного жителя обнаружены похищенные деньги, а также системный блок с записями камер видеонаблюдения АЗС, который он взял с собой, чтобы в дальнейшем уничтожить улики.

Как рассказал доставленный в полицию фигурант, нападение было заранее спланировано им вместе со знакомой, работавшей кассиром на АЗС. По предварительным сведениям, женщина выждала момент, когда в кассе накопится побольше денег, и предупредила об этом налетчика. Чтобы он беспрепятственно проник в помещение, предполагаемая соучастница оставила вход для персонала открытым. Злоумышленник забрал деньги, ударил сообщницу рукояткой пистолета по голове и скрылся с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу, с женщины взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.