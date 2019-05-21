В Иркутске маленький ребенок погиб, выпав из окна

Иркутск, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ленинском районе Иркутска четырехлетний ребенок погиб, выпав из окна пятого этажа.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, трагедия произошла 21 мая около 18 часов 30 минут.

Известно, что окно комнаты, в которой находился несовершеннолетний, было оборудовано москитной сеткой. Полицейские устанавливают все обстоятельства и возможную причину произошедшего.

По этому факту следователями СУ СКР по Иркутской области начата доследственная проверка.

В полиции отмечают, что ежегодно в регионе регистрируется до 34 таких инцидентов. При этом за последние два года пять несовершеннолетних получили травмы, не совместимые с жизнью.

Анализ, проведенный инспекторами по делам несовершеннолетних ГУ МВД, свидетельствует о том, что в прошедшем году 29 фактов выпадения детей происходили в благополучных семьях, а в каждом втором случае на момент трагедии родители находились дома, еще в пяти дети были под присмотром родственников или знакомых. Одиннадцать инцидентов сопряжены с пренебрежением мерами безопасности при установленной москитной сетке, в 16 случаях окно было открыто.

Чаще всего происшествия связаны с детьми до четырех лет (19 фактов), пяти-девяти лет (11 фактов).

Практика показывает, что число падений, как правило, возрастает в жаркое время года, при наличии открытых окон либо доступа потенциальных жертв к подоконникам или балконам. Чтобы не допустить этого, достаточно убрать предметы мебели или интерьера, наличие которых облегчает попадание ребенка к оконному проему, а также использовать разнообразные механические запорные устройства, исключающие возможность самостоятельного открытия окна.