В Иркутске мотоциклист разбился насмерть, врезавшись в товарняк

Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - На выезде из Второго Иркутска насмерть разбился мотоциклист, врезавшийся в поезд.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области, сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Мира поступило 24 мая около 5 часов 20 минут утра. Прибывшие на место инцидента полицейские выяснили, что 34-летний водитель мотоцикла «Балтмоторс Классик» не справился с управлением и врезался в двигавшийся по железнодорожным путям локомотив. В результате аварии мужчина погиб на месте от полученных травм, пассажирке мотоцикла понадобилась помощь медиков.

Сейчас причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. Выяснилось, что погибший не имел права на управление мототранспортом.

Госавтоинспекция напоминает, что за нарушение правил проезда железнодорожных путей предусмотрена административная ответственность. Санкция в соответствии со статьей 12.10 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает наказание в виде штрафа или лишения права управления транспортом. Всего с начала года сотрудниками полиции по этой статье привлечено к ответственности свыше 150 жителей Приангарья.