В Иркутске мужчина за рулем внедорожника намеренно вытолкнул женщину-водителя на встречку, спровоцировав ДТП

Иркутск, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске мужчина за рулем внедорожника намеренно вытолкнул женщину-водителя на встречную полосу, спровоцировав ДТП с пострадавшими и погибшим. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, установлен третий участник дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 8 октября на улице Мира. Напомним, столкнулись Киа Рио и Мицубиси Лансер. Пострадали водители иномарок и двое детей, находившихся в одной из машин. Автомобилем Киа управляла женщина 1979 года рождения, с ней в салоне ехали восьмилетний мальчик и 11-летняя девочка. За рулем Митцубиси был водитель 1991 года рождения. В результате столкновения двух иномарок 27-летний молодой человек впоследствии скончался в больнице, еще три человека получили серьезные травмы и были госпитализированы. При выяснении обстоятельств аварии инспекторы дорожной полиции обратили внимание на записи камер видео наблюдения, зафиксировавших перед столкновением неадекватное поведение на дороге внедорожника, маневры которого могли стать причиной ДТП. Предполагаемый виновник с места происшествия скрылся. Для его установления и задержания сотрудники полиции задействовали все наряды наружных служб. Обследовав свыше 20 садоводческих кооперативов в районе поселка Стеклянка Ангарского городского округа, инспекторы ГИБДД заметили автомашину Тойота Ленд Крузер. Находящийся за рулем мужчина проигнорировал требования об остановке и попытался уйти от преследования. Через непродолжительное время транспортное средство было найдено брошенным в лесном массиве, а менее чем через час – и его собственник. От прохождения медицинского освидетельствования 41-летний иркутянин, ранее судимый за имущественные преступления и преступления против личности, отказался и в последующем был передан следователям СУ СКР по Иркутской области для проведения с ним процессуальных действий. Как пояснил задержанный, в момент ДТП он намеренно столкнул женщину-водителя на встречную полосу. По этому факту СУ СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ – убийство. Полиция Иркутской области благодарит пользователей социальных сетей и СМИ за помощь в установлении разыскиваемого транспортного средства. На первоначальном этапе проверки сотрудники не располагали детальной информацией о «Тойоте» и обратились к администраторам различных групп и сообществ, а также средствам массовой информации. На призыв откликнулись сотни отзывчивых иркутян. Они проанализировали огромный объем сведений в сети интернет и нашли наиболее подходящий под описание внедорожник. В тот же вечер стал известен его государственный номер, получены дополнительные кадры видеозаписи очевидцев. Все это позволило значительно ускорить проводимую работу по поиску разыскиваемого гражданина, тем самым исключив его попытки уйти от ответственности за совершенное деяние. В пресс-службе СУ СКР отмечают, что в ближайшее время следствием будет назначена авто-техническая судебная экспертиза, а также решен вопрос о предъявлении обвинения. Следователи намерены ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения в отношении задержанного в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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