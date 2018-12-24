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25.12.2018

В Иркутске на плотине ГЭС разбилась иномарка: погиб водитель

Иркутск, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в ночь на 25 декабря на плотине ГЭС «Хонда Фит» врезалась в бетонное ограждение. В результате 20-летний водитель погиб на месте, сообщает пресс-служба полиции.

Об автоаварии стало известно около часа ночи. По предварительным данным, водитель Хонды ехал на высокой скорости. В результате происшествия, 33-летний пассажир молодого человека был госпитализирован с различными травмами, рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Как сообщают очевидцы происшествия в соцсетях, в ДТП попала машина с наклейками такси.

Напомним, недавно в Усольском районе в ДТП с грузовиком также погиб 20-летний водитель иномарки. Молодой человек ночью вылетел на встречную полосу. Известно, что водительские права он получил летом этого года.

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