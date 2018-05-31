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01.06.2018

В Иркутске на пожаре в частном доме погибли два малыша

Иркутск, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 1 июня на пожаре в деревянном одноэтажном доме по улице Дальневосточная погибли два ребёнка 3 и 6 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

О возгорании стало известно около полудня. В пожарную охрану Иркутска сообщение поступило от соседей. К моменту прибытия на место происшествия пожарных дом был охвачен огнём. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось по всей постройке и угрожало соседнему дому.

– Спустя 20 минут открытый огонь был ликвидирован. Пожарные, проникнув в горевший дом, обнаружили двух погибших детей. На месте работают эксперты для уточнения причины произошедшего. По информации дознавателей, дети 3 и 6 лет находились дома одни, под замком. Родителей на месте пожара не оказалось, – рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.

Обстоятельства пожара в настоящее время устанавливаются, однако уже сейчас очевидно: фактором, способствующим гибели детей, стало оставление их без присмотра взрослых, говорят спасатели.

СУ СКР по Иркутской области уже возбудило уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум лицам. Следователи работают на месте происшествия, сообщает пресс-служба ведомства.

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