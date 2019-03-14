В Иркутске на восьмилетнюю девочку с крыши дома упала глыба льда

Иркутск, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 14 марта с крыши здания по улице Пролетарская на восьмилетнюю девочку упала глыба льда. Ребенка госпитализировали в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, сейчас проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обстоятельства происшествия выясняются.

Известно, что лед упал с крыши дома №31 по улице Горького. По данным 2ГИС, там расположены региональные Минсельхоз, МинЖКХ, Минэконом и Минлеса.