Иркутск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске ночью 20 ноября сотрудники ГИБДД устроили погоню за серийным грабителем. Задержать злоумышленника удалось по горячим следам, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

– Экипажу ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Романа Морозова и лейтенанта полиции Сергея Калачева поступила ориентировка на автомобиль «Тойота Краун», за рулем которого возможно находится человек, подозреваемый в краже электрооборудования на улице Байкальской. Незамедлительно проследовав к месту преступления, дорожные полицейские заметили на одной из улиц подходящую под описание иномарку, – сообщает ведомство.

Требование полицейских остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться от стражей правопорядка. Сотрудники ГИБДД после непродолжительной погони блокировали автомобиль и заставили водителя иномарки сдаться.

В ходе дальнейшего разбирательства установлено, что 35-летний автомобилист передвигался на транспортном средстве с подложными регистрационными знаками. Мужчину доставили в отдел полиции, а в салоне «Крауна» обнаружили похищенные вещи.

В настоящее время по факту хищения электрооборудования возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ – Кража. По информации оперативников, подозреваемый причастен к серии имущественных преступлений в разных частях города Иркутска.