В Иркутске объявлена в розыск девушка, обвиняемая в нападении на инспектора ДПС

Иркутск, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске разыскивают 24-летнюю уроженку Слюдянки, обвиняемую в применении насилия в отношении инспектора ДПС. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошёл ещё в июле 2019 года. Тогда сотрудникам Госавтоинспекции поступило сообщение, о том, что по улице Баррикад областного центра автомобилем «Лада Гранта» управляет нетрезвый водитель. Легковушку незамедлительно остановили, за рулём находился 44-летний мужчина с признаками опьянения. Когда он по требованию сотрудников ГИБДД проследовал в служебный автомобиль для составления административного протокола, в конфликт с правоохранителями вступила его сожительница. Женщина вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью в присутствии детей и других людей, несколько раз ударила инспектора ДПС.

В сложившейся ситуации сотрудники полиции доставили её в отдел, проинформировали о случившемся отдел собственной безопасности регионального главка МВД и следователей СУ СКР по Иркутской области. Следком возбудил уголовное дело в отношении женщины. Однако сейчас обвиняемая скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.

Что касается водителя «Лады», то он отказался от медосвидетельствования, за что был привлечён к административной ответственности. Известно, что ранее он неоднократно попадал в поле зрения полиции за совершение аналогичных правонарушений и с декабря 2018 года на один год и шесть месяцев был лишён права управления транспортным средством. Теперь ему грозит уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

СУ СКР по Иркутской области, в свою очередь, приводятся данные девушки. В розыске находится Елена Аркадьевна Новикова 1995 года рождения. Ей грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.