В Иркутске осудили бывшего полицейского, по пьяни сбившего насмерть двух человек

Иркутск, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске к 5,5 годам колонии приговорили бывшего полицейского, по пьяни сбившего насмерть двух молодых мужчин.

Как сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Иркутска, весной 2017 года тогда еще работавший в полиции обвиняемый, управляя автомобилем в состоянии опьянения, нарушил правила дорожного движения, что повлекло смерть двух молодых мужчин на месте происшествия от множественных телесных повреждений, также пострадало еще несколько человек.

Подсудимый вину по предъявленному обвинению признал в полном объеме, пояснив, что в тот день он в течение дня употреблял спиртные напитки со своими знакомыми, периодически меняя место дислокации на собственном автомобиле. Как возвращались вечером с берега Ангары и как произошло ДТП, он не помнит. С какой скоростью двигался автомобиль под его управлением перед ДТП, тоже не помнит, как и все последующие события.

Из показаний одной из потерпевших, следует, что в тот вечер в салоне автомобиля обвиняемого, помимо водителя, находилась она и еще пять человек. Перед аварией женщина вела фото и видеосъемку в салоне, спиртные напитки уже никто не употреблял. Изначально подсудимый ехал на небольшой скорости, но впоследствии пассажиры стали кричать водителю «тормози», после чего девушка потеряла сознание и очнулась лишь в середине июня в больнице. В результате этой аварии ее здоровью был причинен тяжкий вред, поскольку были сломаны ребра, повреждены легкие.

Поскольку авария произошла по вине сотрудника правоохранительных органов, она повлекла за собой его увольнение в связи совершением проступка, порочащего честь сотрудника внутренних дел.

Изучив все обстоятельства дела, с учетом заключений судебно-медицинской и автотехнической экспертиз, суд пришел к выводу, что факт нарушения водителем ПДД нашел свое полное подтверждение. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 УК РФ.

Бывшему полицейскому назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он также лишен прав на три года, с него взысканы в счет компенсации морального вреда денежные средства в размере миллиона рублей.