В Иркутске под домашний арест посадили техдиректора «Гравитации»

Иркутск, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска 6 июня отправил под домашний арест технического директора научно-развлекательного центра «Гравитация», расположенного в ТРЦ «Комсомолл». Именно здесь 1 июня разгорелся пожар, в котором пострадали дети.

Именно на технического директора была возложена обязанность соблюдения требований правил пожарной безопасности, поясняют в пресс-службе региональной прокуратуры. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Также в прокуратуре Иркутской области говорят, что ранее мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана и директору ООО «Кайзен» – компании, владеющей «Гравитацией».

– Работники ООО «Кайзен», действуя в нарушение требований правил противопожарного режима, демонстрировали химические опыты с применением открытого огня в помещении в присутствии большого количества зрителей, в том числе не достигших возраста шести лет. В результате пострадали 8 несовершеннолетних, одному из которых причинен тяжкий вред здоровью, – поясняют в прокуратуре.

Напомним, в ТРК «Комсомолл» 1 июня произошло воспламенение во время проведения химических опытов. Пострадали восемь детей, они получили термические ожоги первой и второй степеней. Управляющая компания ТРК уже выступила с заявлением о том, что окажет поддержку детям и их родителям. От имени родителей пострадавших детей в суд готово обратиться управление Роспотребнадзора по Иркутской области.