В Иркутске под утро 11 сентября в ДТП с туристическим автобусом погиб водитель микроавтобуса

Иркутск, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске рано утром 11 сентября столкнулись автомобиль «Тойота Таунайс» и автобус «Киа Грандберд», который вёз китайских туристов. Водитель легковой машины скончался на месте ДТП, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Иркутской области.

Столкновение произошло около 4.00 на перекрёстке улиц Баррикад и Ушаковская. По предварительной версии, водитель микроавтобуса проигнорировал знак «Уступи дорогу» и влетел в автобус.

В ДТП пострадал пассажир легковушки. Все туристы, пассажиры автобуса, получили необходимую медпомощь, госпитализация не потребовалась никому из них. Регулирование дорожного движения обеспечено инспекторами ГИБДД.

Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, на место ДТП незамедлительно выехали четыре бригады скорой медицинской помощи. Время доезда составило 13 минут. Медицинские работники оказали всю необходимую медицинскую помощь 10 пострадавшим.

Девять человек были доставлены в медицинские учреждения, где прошли обследования и получили всю необходимую медицинскую помощь. Восемь из них получили травмы лёгкой степени тяжести, в дальнейшей госпитализации не нуждаются. Один человек госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Ещё одному человеку вся необходимая помощь была оказана на месте, в дальнейшем медицинском наблюдении он не нуждается.