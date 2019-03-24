В Иркутске произошло ДТП с участием автобуса

Иркутск, 25.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске автобус врезался в «Газель» и вылетел в кювет.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 25 марта около 8 часов 15 минут в дежурную часть поступило сообщение об автомобильной аварии на улице Лермонтова.

Прибывший на место экипаж ДПС выяснил, что водитель автобуса, двигавшегося по маршруту №7, не выбрал безопасную скорость и врезался в двигавшуюся попутно «Газель». В результате столкновения автобус вылетел в кювет, по пути задев автомобиль «Тойота Раум».

По предварительной информации в результате аварии никто не пострадал. На месте работают инспекторы ГИБДД, после выяснения всех обстоятельств случившегося действиям участников дорожного движения будет дана правовая оценка.