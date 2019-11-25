В Иркутске сгорел крупный магазин мебели

Иркутск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на улице Сергеева, 3В под утро 26 ноября случился пожар в магазине мебели. Погибших, пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, информация о возгорании поступила в 4.15 по местному времени. На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны горели второй этаж здания и крыша, которая частично обрушилась.

По повышенному номеру работали 41 человек личного состава МЧС России и 10 единиц техники. В 5.30 открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров.

В настоящее время происходит ликвидация последствий пожара. Дознавателям МЧС России предстоит выяснить причину и обстоятельства произошедшего.