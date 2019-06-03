|Происшествия
|03.06.2019
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В Иркутске столкнулись иномарка и маршрутка, три человека попали в больницу
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Иркутск, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на перекрестке улиц Советская и Лебедева-Кумача около 8:00 3 июня столкнулись маршрутный микроавтобус и «Шкода» с наклейками такси «Максим». Госпитализированы водитель и два пассажира иномарки, сообщает пресс-служба полиции.
– Сведения о пострадавших в маршрутном такси пока не поступали, – пояснили в ГУ МВД по Иркутской области.
О происшествии стало известно из социальных сетей. По сообщению в паблике «
На видео с камер наблюдения видно, как такси выезжает на Советскую со стороны Лебедева-кумача, поворачивая к центру, после чего в левый бок иномарки врезается микроавтобус.