В Иркутске столкнулись иномарка и маршрутка, три человека попали в больницу

Иркутск, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на перекрестке улиц Советская и Лебедева-Кумача около 8:00 3 июня столкнулись маршрутный микроавтобус и «Шкода» с наклейками такси «Максим». Госпитализированы водитель и два пассажира иномарки, сообщает пресс-служба полиции.

– Сведения о пострадавших в маршрутном такси пока не поступали, – пояснили в ГУ МВД по Иркутской области.

О происшествии стало известно из социальных сетей. По сообщению в паблике « ДТП 38RUS Иркутск » во «ВКонтакте», в результате лобового столкновения оказались перекрыты обе полосы дороги по направлению к центру города.

На видео с камер наблюдения видно, как такси выезжает на Советскую со стороны Лебедева-кумача, поворачивая к центру, после чего в левый бок иномарки врезается микроавтобус.