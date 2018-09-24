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25.09.2018

В Иркутске столкнулись трамвай и пассажирский автобус – пострадали четыре человека

Иркутск, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске утром 25 сентября столкнулись трамвай и автобус, в результате четыре человека пострадали.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в 7.15 утра на перекрестке улиц Советская и Депутатская произошло столкновение трамвая (двигался по маршруту №1 со стороны Трилиссера в направлении Тимирязева) и автобуса ЛИАЗ (двигался по маршруту №3 со стороны аэропорта в сторону остановки «Эталон»). В результате аварии в больницу доставлен один пассажир трамвая и три пассажира автобуса. Сейчас проводится всесторонняя проверка, устанавливается виновник ДТП и остальные подробности.

Как сообщает пресс-служба областного Минздрава, один пострадавший, состояние которого оценивается как легкой степени тяжести, отказался от госпитализации.

Еще три человека были доставлены в Иркутскую городскую клиническую больницу №3. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. По результатам обследований пациенты направлены в специализированное отделение Иркутской городской клинической больницы №1 для дальнейшего получения медицинской помощи.

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