В Иркутске трамвай насмерть сбил первоклассника

Иркутск, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске утром 8 октября восьмилетний школьник погиб под колесами трамвая.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, трагическое событие произошло около 7.30 на перекрестке улиц Ушаковская и Напольная. По предварительной информации, первоклассник вышел из трамвая, следовавшего по маршруту №4, и стал обходить его спереди. В этот момент общественный транспорт начал движение и допустил смертельный наезд на ребенка.

В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа, инспекторы ГИБДД. Полиция ищет свидетелей и очевидцев произошедшего.