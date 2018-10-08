В Иркутске вынесли приговор иностранцу за подделку документов нелегальным мигрантам

Иркутск, 9.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор иностранцу, обвиненному в организации канала незаконной миграции. Он проведет в колонии общего режима два года. Дело было рассмотрено по материалам УФСБ по Иркутской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, за денежное вознаграждение осужденный с подельником проставляли в национальные паспорта иностранных граждан поддельные штампы и печати о разрешении на временное проживание на территории Российской Федерации и о регистрации по месту жительства на территории Иркутска. Преимущественно клиентами преступников становились граждане стран СНГ, прибывшие в Россию в порядке, не требующем получения визы.

За неполный год работы преступной группой незаконно оформлены документы более 30 мигрантов. В отношении каждого из них проведена проверка на соблюдение миграционного режима Российской Федерации, около 10 человек депортированы. В настоящее время устанавливается место нахождения подельника осужденного и других лиц, причастных к организации незаконного бизнеса.

СПРАВКА:

Использование поддельных штампов и печатей государственных органов в миграционных документах выявляется сотрудниками ФСБ России при прохождении пограничного контроля. При этом по законодательству России к ответственности привлекаются не только изготовители поддельных отметок, но и граждане, в чьих документах подобные отметки выявлены.