В Иркутске внедорожник насмерть сбил пешехода, переходившего улицу в неположенном месте

Иркутск, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске автомобиль «Митсубиси Паджеро» сбил пешехода, переходившего улицу в неположенном месте.

Как сообщили Телеинформу пресс-службе иркутского ГИБДД, ДТП произошло вечером 4 октября. 24-летний юноша пытался пересечь улицу Лермонтова в неположенном месте. Сбивший его водитель остался на месте аварии, дождался дорожных инспекторов.

ДТП оформлено по всем правилам, окончательно в ситуации предстоит разобраться следственному управлению ГУ МВД по Иркутской области.