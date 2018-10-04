|Происшествия
|05.10.2018
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В Иркутске внедорожник насмерть сбил пешехода, переходившего улицу в неположенном месте
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Иркутск, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске автомобиль «Митсубиси Паджеро» сбил пешехода, переходившего улицу в неположенном месте.
Как сообщили Телеинформу пресс-службе иркутского ГИБДД, ДТП произошло вечером 4 октября. 24-летний юноша пытался пересечь улицу Лермонтова в неположенном месте. Сбивший его водитель остался на месте аварии, дождался дорожных инспекторов.
ДТП оформлено по всем правилам, окончательно в ситуации предстоит разобраться следственному управлению ГУ МВД по Иркутской области.
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