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27.08.2018

В Иркутске водитель спровоцировал массовое ДТП со смертельным исходом и скрылся

Иркутск, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 26 августа водитель «Хонда Инспайр» спровоцировал массовое ДТП со смертельным исходом и скрылся с места происшествия.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, около 21 часа 30 минут в дежурную часть полиции поступило сообщение об аварии с участием нескольких автомобилей на объездной дороге в Ново-Ленино.

Предварительно установлено, что водитель, управляя автомобилем «Хонда Инспайр» не выбрал безопасную скорость для движения и врезался в попутно двигавшийся «Мерседес-Бенц», под управлением 20-летней девушки, а затем – еще с тремя «Тойотами».

В результате случившегося погибла на месте от полученных травм водитель «Мерседеса». Предполагаемый виновник автоаварии с места инцидента скрылся. Сейчас принимаются меры к установлению его местонахождения.

Полиция просит гражданина добровольно явиться в ОВД для дачи пояснений или позвонить по телефонам 21-76-00 или 21-76-01. По материалам проверки в ближайшее время следственными органами будет возбуждено уголовное дело.

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