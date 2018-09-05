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06.09.2018

В Иркутске возник пожар в 130-м квартале

Иркутск, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Сегодня днём, 6 сентября, в 130-й квартал Иркутска из-за сильного задымления выехали службы экстренного реагирования.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в первом часу дня в пожарную охрану областного центра от очевидцев поступило сообщение о задымлении на территории 130-го квартала.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения обнаружили источник возгорания, находящийся на глубине три метров в технологическом тоннеле под землёй, в котором располагаются коммуникации. Для удаления дыма были вскрыты все технологические люки, для чего въезд автотранспорта на территорию 130 квартала был перекрыт сотрудниками полиции.

После отключения электроснабжения специалистами сетевой компании пожарные в составе четырёх звеньев газодымозащитной службы обследовали около 700 метров тоннеля в поисках очага возгорания.

– Работа пожарных осложнилась сильным задымлением внутри технологического тоннеля, которое возникло из-за короткого замыкания силового кабеля. Определённое время ушло на ожидание работников электросетевой компании, которые произвели отключение электроэнергии. Только после этого пожарные смогли без риска для жизни приступить к поискам очага задымления, – рассказал руководитель тушения пожара, заместитель начальника службы пожаротушения Иркутска Денис Огородников.

Тление обмотки силового кабеля было обнаружено почти в центре тоннеля. Тушение производилось с помощью углекислотных огнетушителей.

Эвакуация посетителей торгово-развлекательного центра и других заведений не потребовалась.

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