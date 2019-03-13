В Иркутске задержали подозреваемых в вооружённом налёте на АЗС

Иркутск, 12.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Двух молодых иркутян по подозрению в вооружённом нападении на автозаправку задержали оперативники. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошёл в ночь с 5 на 6 марта в Ленинском районе. Около 03.00 двое неизвестных, скрывая свои лица под масками, под угрозой применения пистолета похитили несколько тысяч рублей у кассира АЗС. После совершения налёта злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

Прибывшие на место инцидента сотрудники следственно-оперативной группы получили информацию с описанием внешности разбойников, изучили записи с камер видеонаблюдения.

По данным ГУ МВД по Иркутской области, в налёте подозреваются 18 и 19-летние молодые люди. В ходе обысков следователи изъяли предполагаемое орудие преступления – газовый пистолет.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ – разбой. Проверяется причастность задержанных лиц к совершению иных противоправных деяний.

Напомним, в начале марта Иркутский районный суд приговорил к восьми годам на двоих мужчин, напавших на АЗС на 34 км трассы Иркутск-Усть-Ордынский в районе села Оёк летом 2018 года. Они направили пистолет на находившегося там сотрудника, с требованием лечь на пол, после чего нанесли ему несколько ударов ногой по телу и рукояткой пистолета по затылку. Потом один из бандитов направил пистолет в сторону оператора-кассира, потребовав деньги из кассы. Добычей преступников стали 21 тысяча 772 рубля.

В ночь с 8 на 9 августа 2017 года было совершено подобное нападение в посёлке Солзан Слюдянского района, однако, оно обернулось гибелью кассира автозаправки. Женщина узнала одного из налётчиков, поэтому злоумышленник выстрелил ей в спину. От полученного ранения она скончалась на месте. В прошлом году Иркутский облсуд отправил преступников на длительные сроки в колонию строгого режима.