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09.06.2018

В Иркутском районе одного педофила посадили, а второго – собираются судить

Иркутский район, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе педофилу дали 12 лет строгого режима.

Как сообщает пресс-служба Иркутского районного суда, мужчина признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ, то есть в совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а именно – девочки семи лет.

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на полтора года.

Кроме того, на днях в Иркутский районный суд поступило уголовное дело в отношении мужчины, посягнувшего на половую неприкосновенность девятилетней школьницы. Его подозревают в совершении преступления по той же статье УК РФ.

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