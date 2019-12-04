В Иркутском районе при пожаре погибла женщина

Иркутская область, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за сутки произошло 13 пожаров – на одном из них погиб человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, неосторожное обращение с огнём могло стать причиной возгорания в жилом доме в деревне Зорино-Быково Иркутского района. В 4 декабря в 18:19 на телефон «101» поступило сообщение о пожаре на ул. Заречной. К месту были направлены три пожарных расчёта Пожарно-спасательной службы Иркутской области. На момент прибытия огнеборцев горел брусовой дом площадью 120 квадратов, произошло частичное обрушение кровли. По словам соседей, в доме могла находиться хозяйка – в тот день её видели в доме в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ходе тушения пожара под обрушившимися конструкциями кровли пожарные обнаружили погибшую женщину. Возгорание было ликвидировано в 10 часов вечера.

Работавшие на месте пожара дознаватели Главного управления МЧС России по Иркутской области обследовали место пожара, провели опрос очевидцев и установили, что вероятной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём. 41-летняя хозяйка квартиры незадолго до пожара была проинструктирована о мерах пожарной безопасности, однако она продолжала курить в доме. Кроме того, по просьбе родственников женщины, участковый уполномоченный полиции проводил с ней профилактическую беседу о недопустимости злоупотребления алкогольными напитками.

В 00:28 5 декабря в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в поселке Южный Иркутского района на ул. Садовая. Горел частный жилой дом. К месту прибыли два пожарных расчёта. На момент прибытия первого подразделения шёл дым из цокольного этажа двухэтажного дома. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались трое человек, пожарные из дома спасли двоих детей. Пожар произошел в цокольном этаже кирпичного дома. Открытый огонь был потушен в считанные минуты. В результате пожара повреждены дрова на площади 5 квадратных метров, цокольный этаж закопчен по всей площади. Причина пожара уточняется. Пострадавших нет.