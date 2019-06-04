В Иркутском районе при пожаре погибли два человека

Иркутский район, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Маркова Иркутского района при пожаре в ночь с 4 на 5 июня погибли два человека.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы города после полуночи. Звонивший сообщил, что в горит дом по улице Мира, внутри находятся люди.

На момент прибытия пожарных огнем был охвачен второй этаж и кровля восьмиквартирного кирпичного дома. К тому времени самостоятельно эвакуироваться по лестничному маршу подъезда успели 22 жильца, еще одна женщина получила повреждения, выпрыгнув из горящей квартиры. С диагнозом черепно-мозговая травма бригада скорой медицинской помощи доставила ее в городскую больницу.

Звеном газодымозащитной службы в ходе тушения пожара были обнаружены двое погибших, ими оказались женщина 1962 года рождения и ее сын 35 лет. По предварительной версии дознавателей МЧС России причиной трагедии могла стать непотушенная сигарета, а состояние сна и алкогольное опьянение не дали шанса людям вовремя проснуться и покинуть горящее помещение.

– В ходе профилактического рейда 18 мая жильцы этой квартиры были проинструктированы мерам пожарной безопасности работниками местной администрации. Однако слова специалистов не были восприняты всерьез. Что и привело к трагическим последствиям, – отметил главный государственный инспектор Иркутского района по пожарному надзору Виктор Малеев.

Более двух часов понадобилось для устранения всех последствий пожара. Общая площадь, поврежденная огнем, составила 96 квадратных метров: пострадала кровля, пристроенная веранда и квартира, в которой произошло возгорание.