|Происшествия
|26.08.2019
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В Иркутском районе пропал без вести 32-летний Андрей Новопашин
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Иркутский район, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе с 22 августа разыскивают 32-летнего Андрея Новопашина, который ушёл из ДНТ «Атлас» и не вернулся. Заявление в полицию написано, мужчину разыскивают волонтёры, сообщила Телеинформу его супруга.
Андрея Новопашина, кроме жены, ждёт маленький ребёнок.
Приметы мужчины: рост 170 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые.
Был одет в тёмно-серую мастерку с ярко-жёлтыми полосами, серую футболку, синие джинсы и чёрные туфли. С собой была чёрная сумка с ремнём через плечо.