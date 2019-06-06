|Происшествия
|07.06.2019
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В Иркутском районе разбилась иномарка: погибли двое
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Иркутский район, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Двое мужчин погибли в ночь на 7 июня в результате ДТП на автодороге Шелехов-Ангарск (обход Иркутска) недалеко от виадука в Иркутском районе. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Иркутской области.
Трагический инцидент произошёл около 1.30. Предварительно установлено, что водитель «Тойоты Кресты» не справился с управлением при повороте в сторону Ангарска, врезался в ограждение и выехал в кювет.
Фото предоставлено пресс-службой УГИБДД
В результате случившегося погибли двое мужчин, ещё один пассажир пострадал. Полиция призывает автолюбителей строго следовать правилам дорожного движения и соблюдать скоростной режим.