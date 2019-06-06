В Иркутском районе разбилась иномарка: погибли двое

Иркутский район, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Двое мужчин погибли в ночь на 7 июня в результате ДТП на автодороге Шелехов-Ангарск (обход Иркутска) недалеко от виадука в Иркутском районе. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Иркутской области.

Трагический инцидент произошёл около 1.30. Предварительно установлено, что водитель «Тойоты Кресты» не справился с управлением при повороте в сторону Ангарска, врезался в ограждение и выехал в кювет.

Фото предоставлено пресс-службой УГИБДД

В результате случившегося погибли двое мужчин, ещё один пассажир пострадал. Полиция призывает автолюбителей строго следовать правилам дорожного движения и соблюдать скоростной режим.