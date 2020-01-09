В Иркутском районе школьник врезался в столб, скатившись с горки

Иркутский район, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Николов Посад Иркутского района девятилетний мальчик получил травмы, катаясь с горки. Ребёнок врезался в столб, сообщает пресс-служба полиции.

Несчастный случай произошёл 8 января. При спуске на тюбе школьник ударился головой об столб линии электропередач. Мальчика доставили в больницу. Как выяснили оперативники, на горке он был с родственниками. Сейчас полицейские направили представление в адрес администрации муниципального образования для ликвидации опасного ската.

Кроме того, в рамках профилактической операции «Стихийная горка» сотрудники дорожного надзора ГИБДД и городские службы продолжают ликвидировать спуски с горок вблизи дорог. Всего с начала проведения операции засыпано песком, а также сформированы снежные валы в 26 местах катания, выходящих на проезжую часть.

Сотрудники ГУ МВД по Иркутской области ещё раз обращают внимание взрослых на обеспечение безопасности детей.