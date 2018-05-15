В Иркутской области 15 мая потушили восемь лесных пожаров

Иркутская область, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 15 мая на землях лесного фонда потушили восемь лесных пожаров. Пять из них были вновь зарегистрированными. К утру 16 мая новых возгораний на территории области не зафиксировано, сообщает пресс-служба регправительства.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 36,4 га, покрытых лесом, и пять не лесных гектаров. Два возгорания потушено в Иркутском районе, по одному – в Зиминском, Заларинском, Усть-Илимском, Осинском, Ольхонском и Катангском районах.

В тушении пожаров 15 мая были задействованы 12 пожарных-десантников, 55 работников лесной охраны, восемь мобилизованных граждан, 26 единиц наземной техники.

Авиапатрулирование в небе над Иркутским и Качугским районами осуществляли два самолета Як-18 и один Ан-2. Общий налет составил 14 часов 40 минут.