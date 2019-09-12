В Иркутской области 2019 год побил рекорды по количеству заблудившихся в лесу людей

Иркутская область, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В лесах Иркутской области в 2019 году потерялись больше 50 человек. Только с начала августа эта цифра превысила 30. Большую часть пропавших нашли живыми, но остаются ещё и те, кто находится в поиске. Об этом 13 сентября на пресс-конференции рассказала представитель управления уголовного розыска ГУ МВД по Иркутской области Елена Кузнецова. Нынешнее лето оказалось очень урожайным на дикоросы. Этим и объясняется рост числа потерявшихся сборщиков дикоросов. За прошлый год, например, пропали 40 человек, из них пятеро не найдены до сих пор. Люди теряются, начиная с мая, когда наступает сезон черемши, и до октября, пока ещё не отошла шишка. В основном не выходят вовремя из леса пожилые люди, в подавляющем большинстве – мужчины. Эксперты сходятся в одном: таких сборщиков дикоросов подводит самоуверенность. Они, привыкшие ходить на «тихую охоту» в тайгу с самого детства, наивно полагают, что хорошо знают лес и выйти обратно им не составит труда. Но лес не терпит небрежности и даже для самых бывалых поход за грибами и ягодами может обернуться потерянной дорогой домой. К счастью, девять из 10 заблудившихся находят либо спасатели с волонтёрами и полицией, либо выходят сами, говорит Елена Кузнецова. Как правило, на поиск уходит два-три дня, но в прошлом году был случай, когда дедушка 87-лет провёл в лесу 13 дней. Кстати, что делать, если ты потерялся, – вопрос спорный. В полиции и отряде «Лиза Алерт» считают, что в тот момент, когда человек понял, что заблудился, он должен остаться на месте. В этом случае поиск с большей вероятностью увенчается успехом. – Главная ошибка потерявшихся в том, что они начинают идти, – говорит Елена Кузнецова. – Теряются люди недалеко от места входа в лес, а вот потом уходят далеко. Есть случаи, когда потерявшихся находят в семи-восьми километрах от того места, куда они зашли. Представляете, какой это радиус поиска? У МЧС позиция несколько иная. Человек должен остаться на месте, если он позвонил либо родным, либо в службу спасения. Если звонка не было, то можно попробовать выйти из леса самостоятельно – но только в том случае, если человек умеет ориентироваться на местности. Но всё же к походу в лес даже опытным людям стоит готовиться заранее, говорит представитель отряда «Лиза Алерт» Татьяна Щербина. Самое главное – нужно оставить привычку одеваться в лес в тёмное и зелёное, лучше отдавать предпочтение ярким цветам, которые можно заметить среди деревьев, брать с собой светоотражающие жилеты. А ещё в наборе любого человека, который отправляется в тайгу, должны быть спички и зажигалка – костёр может спасти жизнь, особенно в холодные ночи, свисток – когда уже нет сил кричать, он пригодится, да и слышно его дальше. Есть ещё специальное спасательное одеяло, которое продаётся во всех туристических магазинах и стоит не дорого. Оно представляется собой тонкую плёнку из полиэтилентерефталата, покрытую металлизированным отражающим материалом. Занимает мало места, но помогает сохранять тепло и защищает от дождя, например. Конечно, нужно иметь запас воды и еды, компас или навигатор, ещё лучше – программу записи собственного маршрута, некоторые из них работают в режим офф-лайн. Важно иметь с собой максимально заряженный телефон, чтобы была возможность связаться со спасателями по номерам или волонтёрами, которые помогут либо выйти из леса, либо сориентироваться на местности. Да и психологически разговор с человеком на том конце провода помогает приглушить панику. Кстати, есть разные технологии, чтобы «приручить» страх, который неизбежно накрывает большую часть заблудившихся. Это и дыхательные техники, и физические упражнения, арифметические действия – словом всё, что может помочь вернуть концентрацию и ясное мышление, так необходимые в этой стрессовой ситуации. А ещё жителям Иркутской области рекомендуют обязательно присматривать за своими пожилыми родителями, которые собираются в лес: стоит самими положить в их рюкзачок спасодеяло, светоотражающий жилет и спички. Даже это увеличивается шансы на спасение в разы. КООРДИНАТЫ: Номера спасателей – 112, 102 (можно вызвать, если есть вышка любого из операторов, необязательно того, к которому подключен пропавший).

Бесплатный номер горячей линии «Лизы Алерт»: 88007005452. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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