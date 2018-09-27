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28.09.2018

В Иркутской области банде, ограбившей магазин и взламывавшей банкоматы, вынесли приговор

Иркутская область, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Банде, ограбившей магазин в Ангарске и взламывавшей банкоматы в Иркутске, вынесли приговор.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, доказательства, собранные следователями, оказались достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении организованной группы, участники которой обвинялись в разбойном нападении на магазин, а также в нескольких попытках кражи денег из банкоматов.

Напомним, в конце прошлого года сотрудники уголовного розыска МУ МВД «Иркутское» при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии с поличным задержали участников группы, подозреваемых в вооруженном разбойном нападении на магазин в Ангарске.

В состав группы входили шестеро местных жителей в возрасте от 20 до 32 лет, в том числе ее организатор – 29-летняя девушка, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за угон автомобиля.

При обысках полицейские изъяли обрез двуствольного ружья 16-го калибра, шапки с прорезями для глаз, несколько сотовых телефонов, пневматические пистолеты, две радиостанции, крупную сумму денег, а также два автомобиля. В одной из машин обнаружена мягкая игрушка, которую подозреваемые использовали для маскировки при перевозке оружия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлена причастность задержанных к совершению других противоправных деяний. По версии следствия, в октябре и ноябре 2017 года, фигуранты пытались похитить деньги из банкоматов, расположенных в Иркутске.

На период расследования в отношении четверых участников группы была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ещё двое фигурантов находились под подпиской о невыезде.

По результатам рассмотрения уголовного дела Ангарским городским судом 26 сентября 2018 года вынесен обвинительный приговор. Организатору преступлений назначено наказание в виде 10,5 лет лишения свободы, одному из участников организованной группы – четыре года лишения свободы, второму четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет.

Еще двоим соучастникам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве назначены наказания в виде семи и пяти лет лишения свободы.

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